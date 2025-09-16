DAX23.469 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.275 -0,1%Nas22.694 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,29 -0,6%Gold3.717 +0,9%
So entwickelt sich Salzgitter

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag in Grün

22.09.25 16:11 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagnachmittag in Grün

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
23,12 EUR -0,30 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:49 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salzgitter-Aktie bisher bei 24,02 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 104.725 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei 29,72 EUR markierte der Titel am 09.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 26,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Derzeit notiert die Salzgitter-Aktie damit 81,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,176 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,92 EUR an.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,57 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Salzgitter möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,509 EUR je Salzgitter-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
