Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagmittag schwächer

Salzgitter im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 23,12 EUR nach.

Die Salzgitter-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 23,12 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 23,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 128.202 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,94 Prozent.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,176 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 25,76 EUR angegeben.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Mrd. EUR.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,509 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

