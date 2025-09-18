DAX23.629 -0,2%ESt505.459 ±0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.097 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Salzgitter im Fokus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagmittag schwächer

19.09.25 12:06 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 23,12 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
23,42 EUR -0,08 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 23,12 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 23,08 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 128.202 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 28,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,94 Prozent.

Salzgitter-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,176 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 25,76 EUR angegeben.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,57 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,34 Mrd. EUR.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,509 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. steigen: Tarifrunde für Stahlbranche beginnt

Stahlwerte im Aufwind: Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co. legen kräftig zu

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Nachrichten zu Salzgitter

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
11:56Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:56Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

