SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag leichter

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 123,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,44 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 123,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 254.231 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 125,10 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 79,58 EUR. Mit Abgaben von 35,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 126,25 EUR.

SAP SE ließ sich am 21.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7.441,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.07.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 18.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 5,21 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

