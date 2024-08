SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 183,98 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 183,98 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 185,38 EUR zu. Bei 181,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 391.733 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 197,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,33 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,26 EUR am 29.09.2023. Mit Abgaben von 34,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der SAP SE-Aktie wird bei 210,00 EUR angegeben.

Am 22.07.2024 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,76 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 8,29 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte SAP SE am 21.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 27.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 4,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

