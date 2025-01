SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SAP SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 246,90 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 246,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 247,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 244,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 206.934 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.01.2025 auf bis zu 248,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 16.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 143,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 41,98 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 250,33 EUR je SAP SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 21.10.2024. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 8,47 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 28.01.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 22.01.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

