SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von SAP SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 259,40 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 259,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SAP SE-Aktie bei 259,45 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 258,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.721 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. 9,29 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2024 bei 165,26 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SAP SE-Aktie mit einem Verlust von 36,29 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass SAP SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SAP SE 2,35 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 288,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,71 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,01 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,04 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,16 EUR im Jahr 2025 aus.

