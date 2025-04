SAP SE Aktie News: SAP SE verzeichnet am Vormittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 229,70 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 229,70 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 229,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 229,65 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 56.053 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 23,42 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 163,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 28,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 278,14 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 28.01.2025. Das EPS belief sich auf 1,37 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,38 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte SAP SE am 22.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 28.04.2026 werfen.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,20 EUR je Aktie.

