SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 210,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 210,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 213,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 211,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 675.971 Stück.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 214,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 121,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 215,00 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 27.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von SAP SE.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,48 EUR je Aktie aus.

