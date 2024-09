SAP SE Aktie News: SAP SE am Freitagnachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 204,45 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 204,45 EUR. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 204,25 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 205,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.203.864 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 206,70 EUR erreichte der Titel am 19.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,10 Prozent. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 211,67 EUR.

Am 22.07.2024 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,29 Mrd. EUR – ein Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 7,55 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 21.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 27.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Aktie aus.

