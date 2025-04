SAP SE Aktie News: SAP SE wird am Nachmittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 217,75 EUR abwärts.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 217,75 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der SAP SE-Aktie ging bis auf 215,60 EUR. Bei 222,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 1.431.785 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 283,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 30,20 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 163,82 EUR fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 24,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,37 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 278,14 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 28.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,75 Prozent auf 9,38 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 28.04.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,18 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

