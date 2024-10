SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagmittag billiger

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 217,35 EUR.

Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,6 Prozent auf 217,35 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 216,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,65 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 192.496 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 223,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 122,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,16 EUR. Im Vorjahr erhielten SAP SE-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 223,56 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 21.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,25 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,47 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

SAP SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 23.01.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 27.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,54 EUR je Aktie aus.

