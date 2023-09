SAP SE Aktie News: SAP SE gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 121,86 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 121,86 EUR. In der Spitze legte die SAP SE-Aktie bis auf 121,94 EUR zu. Bei 121,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 472.545 Stück gehandelt.

Am 08.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,07 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,35 EUR am 30.09.2022. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 33,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 133,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 20.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,96 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.554,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.517,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.10.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 17.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,14 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Minus