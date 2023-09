SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von SAP SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 121,70 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 121,70 EUR nach oben. In der Spitze gewann die SAP SE-Aktie bis auf 122,32 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 988.907 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,70 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,22 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 81,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 49,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 133,08 EUR je SAP SE-Aktie an.

Am 20.07.2023 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,96 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.554,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7.517,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 17.10.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 5,14 EUR im Jahr 2023 aus.

