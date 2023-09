SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Vormittag zu

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 121,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 121,56 EUR. Bei 121,64 EUR erreichte die SAP SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,22 EUR. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 122.199 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 131,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.09.2022 bei 81,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 133,08 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 20.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,96 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.554,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.517,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die SAP SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 18.10.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 17.10.2024 werfen.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,14 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

