SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Der Kurs der SAP SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 114,76 EUR zu. Bei 114,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.527 SAP SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SAP SE-Aktie somit 0,68 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,58 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,03 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 120,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 26.01.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 EUR gegenüber 1,86 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8.436,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.981,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte SAP SE am 21.04.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 23.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 5,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie etwas tiefer: Bund segnet Entwicklung europäischer Cloud-Software durch SAP ab

SAP-Aktie klettert nach Kaufempfehlung von Exane BNP auf Hoch seit Anfang 2022

SAP-Aktie mit Gewinnen: Neuer Finanzchef will sich stärker auf Mittelzufluss konzentrieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP SE

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com