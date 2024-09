SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SAP SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die SAP SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 206,00 EUR.

Die SAP SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 206,00 EUR. Bei 206,35 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 204,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 310.118 SAP SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 208,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.09.2024 erreicht. 1,00 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.10.2023 bei 121,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 41,21 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 215,00 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent auf 8,29 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,55 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2024 4,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

KW 39: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen