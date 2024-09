SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SAP SE hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 205,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 205,60 EUR. Bei 207,05 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 204,45 EUR. Bei 204,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 643.707 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 208,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 121,10 EUR am 19.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 215,00 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,29 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 7,55 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 21.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Aktie aus.

