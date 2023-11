SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag gefragt

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SAP SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 146,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 146,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 146,08 EUR. Mit einem Wert von 145,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 438.601 SAP SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,08 EUR erreichte der Titel am 30.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie. Am 30.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 96,12 EUR. Abschläge von 34,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 136,83 EUR.

SAP SE ließ sich am 18.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,45 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,24 Prozent auf 7.744,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 7.841,00 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte SAP SE am 24.01.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 23.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,20 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels im Plus

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht letztendlich Gewinne

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich fester