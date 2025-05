Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz steigt am Montagmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 236,40 EUR zu.

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 236,40 EUR. Die Sartorius vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 239,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 234,10 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 11.031 Aktien.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 26,65 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sartorius vz-Aktie derzeit noch 29,76 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,832 EUR, nach 0,740 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,80 EUR.

Sartorius vz veröffentlichte am 16.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 883,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,10 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Sartorius-Aktie gewinnt: Vertragsverlängerung von Vorstandsmitglied Gatzemeyer

Sartorius vz-Aktie: Experten empfehlen Sartorius vz im April mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sartorius vz-Investment von vor einem Jahr verloren