Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Mittag stärker

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Sartorius vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 235,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere um 11:47 Uhr 0,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Sartorius vz-Aktie bei 235,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 232,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 6.500 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (383,70 EUR) erklomm das Papier am 22.03.2024. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 38,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 199,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,25 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,701 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 256,10 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 17.10.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 793,60 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 810,70 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.01.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 22.01.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 3,88 EUR je Aktie aus.

