Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Montagnachmittag gesucht

Sartorius vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 230,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 230,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 232,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 228,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 71.709 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Kursplus von 29,89 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 166,05 EUR. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 38,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,832 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 267,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Sartorius vz am 16.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 883,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 16.07.2026 dürfte Sartorius vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,10 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Sartorius vz-Aktie

Aktien aus der Gesundheitsbranche von US-Vorgaben belastet

DAX 40-Titel Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sartorius vz-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Sartorius-Aktie gewinnt: Vertragsverlängerung von Vorstandsmitglied Gatzemeyer