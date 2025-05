Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 227,50 EUR abwärts.

Der Sartorius vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 227,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 224,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,90 EUR. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 19.953 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (299,40 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,60 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 166,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 27,01 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,740 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,832 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 267,80 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Sartorius vz am 16.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,70 EUR gegenüber 0,54 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Sartorius vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 16.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz im Jahr 2025 5,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

