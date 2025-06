Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz präsentiert sich am Mittag fester

Sartorius vz im Fokus

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Sartorius vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 215,90 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 215,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Sartorius vz-Aktie bei 217,90 EUR. Bei 216,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Sartorius vz-Aktie belief sich zuletzt auf 14.391 Aktien.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). 35,25 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 23,09 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,839 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 258,10 EUR an.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sartorius vz noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Sartorius vz 883,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 10,75 EUR je Sartorius vz-Aktie.



