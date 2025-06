Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Freitagvormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 216,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Sartorius vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 216,70 EUR zu. Bei 217,80 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 216,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.032 Sartorius vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 25,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sartorius vz-Aktie 23,37 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR an Sartorius vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,839 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,10 EUR für die Sartorius vz-Aktie aus.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 883,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 819,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 22.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je Sartorius vz-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 10,75 EUR fest.

