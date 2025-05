Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittwochvormittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sartorius vz. Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 226,20 EUR ab.

Die Sartorius vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 1,7 Prozent auf 226,20 EUR nach. Die Sartorius vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 225,70 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 229,00 EUR. Zuletzt wechselten 3.259 Sartorius vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,09 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,05 EUR am 07.04.2025. Derzeit notiert die Sartorius vz-Aktie damit 36,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,832 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 266,30 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sartorius vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 883,00 Mio. EUR im Vergleich zu 819,60 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 präsentieren. Am 16.07.2026 wird Sartorius vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Sartorius vz ein EPS in Höhe von 5,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

