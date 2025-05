Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz verliert am Freitagnachmittag

Sartorius vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Sartorius vz. Zuletzt ging es für die Sartorius vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 217,80 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 217,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Sartorius vz-Aktie bis auf 215,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 223,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 60.657 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 34,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,76 Prozent könnte die Sartorius vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,834 EUR. Im Vorjahr erhielten Sartorius vz-Aktionäre 0,740 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Sartorius vz-Aktie im Durchschnitt mit 266,30 EUR.

Am 16.04.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 883,00 Mio. EUR – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sartorius vz 819,60 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Sartorius vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 präsentieren. Sartorius vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,11 EUR je Sartorius vz-Aktie belaufen.

