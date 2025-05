Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 220,00 EUR zu.

Das Papier von Sartorius vz legte um 11:43 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 220,00 EUR. In der Spitze gewann die Sartorius vz-Aktie bis auf 223,00 EUR. Bei 221,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 11.655 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 32,73 Prozent Plus fehlen der Sartorius vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Sartorius vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,834 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sartorius vz 0,740 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 266,30 EUR aus.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sartorius vz ein EPS von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 883,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 819,60 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Sartorius vz am 22.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,11 EUR je Aktie in den Sartorius vz-Büchern.

