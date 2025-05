Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Vormittag im Aufwind

So bewegt sich Sartorius vz

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 222,30 EUR.

Die Sartorius vz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 222,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Sartorius vz-Aktie sogar auf 222,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 222,40 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.528 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 292,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 31,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 166,05 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,30 Prozent.

Für Sartorius vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,740 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,834 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 266,30 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Sartorius vz ließ sich am 16.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Sartorius vz 0,54 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 883,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Sartorius vz-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Sartorius vz-Gewinn in Höhe von 5,11 EUR je Aktie aus.

