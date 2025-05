Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Sartorius vz. Zuletzt stieg die Sartorius vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 220,50 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Sartorius vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 220,50 EUR nach oben. Die Sartorius vz-Aktie legte bis auf 223,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 221,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.090 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei 292,00 EUR erreichte der Titel am 28.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sartorius vz-Aktie liegt somit 24,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 166,05 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sartorius vz-Aktie mit einem Verlust von 24,69 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 266,30 EUR je Sartorius vz-Aktie an.

Am 16.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 883,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 819,60 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 22.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 16.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Sartorius vz.

In der Sartorius vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

