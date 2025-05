Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz tendiert am Montagvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Im XETRA-Handel gewannen die Sartorius vz-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die Sartorius vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 222,00 EUR. Bei 223,00 EUR markierte die Sartorius vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 221,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.166 Sartorius vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 292,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Der aktuelle Kurs der Sartorius vz-Aktie ist somit 31,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 166,05 EUR. Abschläge von 25,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Sartorius vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,740 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,834 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 266,30 EUR.

Am 16.04.2025 hat Sartorius vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,70 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 883,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sartorius vz einen Umsatz von 819,60 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte Sartorius vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 5,11 EUR im Jahr 2025 aus.

