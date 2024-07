Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Schaeffler

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Schaeffler. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 5,37 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 5,37 EUR zu. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,38 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.766 Schaeffler-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,16 Prozent Plus fehlen der Schaeffler-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 30.10.2023 auf bis zu 4,64 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,59 Prozent könnte die Schaeffler-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,426 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,61 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,09 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,15 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Schaeffler am 06.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Schaeffler rechnen Experten am 12.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,960 EUR je Schaeffler-Aktie.

