Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Montagvormittag leichter

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Schaeffler-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 5,36 EUR ab.

Die Schaeffler-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,36 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Schaeffler-Aktie bei 5,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,41 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.137 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

Bei 6,78 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.10.2023 bei 4,64 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 13,43 Prozent Luft nach unten.

Schaeffler-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,426 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,32 EUR aus.

Am 07.05.2024 hat Schaeffler die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,35 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,19 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,09 Mrd. EUR – eine Minderung von 1,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,15 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Schaeffler-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,960 EUR je Schaeffler-Aktie.

