Schaeffler Aktie News: Schaeffler steigt am Donnerstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt sprang die Schaeffler-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 5,34 EUR zu.

Die Schaeffler-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 5,34 EUR. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 5,35 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,27 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 74.023 Schaeffler-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 6,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Schaeffler-Aktie mit einem Kursplus von 26,87 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,64 EUR ab. Abschläge von 13,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,425 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Schaeffler-Aktie bei 7,32 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 07.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Schaeffler ein EPS von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4,09 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Schaeffler 4,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Schaeffler-Bilanz für Q2 2024 wird am 06.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,952 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

