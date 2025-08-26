Schaeffler Aktie News: Schaeffler am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Schaeffler. Die Aktionäre schickten das Papier von Schaeffler nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,8 Prozent auf 5,76 EUR.

Die Schaeffler-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 5,76 EUR. Die Schaeffler-Aktie legte bis auf 5,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 127.245 Schaeffler-Aktien.

Bei 5,78 EUR markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 0,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Schaeffler-Aktie derzeit noch 45,20 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,186 EUR. Im Vorjahr hatte Schaeffler 0,250 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,19 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Schaeffler am 06.08.2025 vor. Schaeffler hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,05 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Schaeffler im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,92 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,19 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Schaeffler veröffentlicht werden. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Schaeffler möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,346 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Schaeffler-Aktie

Krise in der Autoindustrie: Chinesische Konkurrenz setzt Autozulieferer unter Druck

Das waren die größten Übernahmen der DAX-Konzerne in den vergangenen 10 Jahren

BofA mit Kehrtwende: Schaeffler-Aktie erholt sich an 200-Tage-Linie