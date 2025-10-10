Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter

Index im Blick

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ Composite verliert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr 2,41 Prozent auf 22.469,42 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 23.043,52 Punkte an der Kurstafel, nach 23.024,63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 23.119,91 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.387,47 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,86 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 10.09.2025, wies der NASDAQ Composite 21.886,06 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20.630,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2024, wurde der NASDAQ Composite auf 18.282,05 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,54 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 23.119,91 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14.784,03 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell inTest (+ 10,05 Prozent auf 8,21 USD), Donegal Group B (+ 3,03 Prozent auf 15,97 USD), O Reilly Automotive (+ 2,67 Prozent auf 102,38 USD), Erie Indemnity (+ 2,44 Prozent auf 328,27 USD) und Nortech Systems (+ 2,42 Prozent auf 9,30 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil USANA Health Sciences (-22,45 Prozent auf 20,35 USD), AXT (-18,26 Prozent auf 4,28 USD), Neogen (-14,16 Prozent auf 5,82 USD), Corcept Therapeutics (-12,10 Prozent auf 77,67 USD) und Amtech Systems (-9,30 Prozent auf 9,07 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 43.391.504 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,972 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

