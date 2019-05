Warum Anleger NIO-Aktien handeln sollten

Auch wenn bisher noch unklar sei, wie sich der Handelskonflikt weiterentwickelt und was mit den Zöllen passiert, werde es für NIO immer schwieriger, die Rally am Markt zu überstehen, bei allen geopolitischen Unsicherheiten heutzutage, berichtet Will Healy bei YAHOO FINANCE.

Schwierigkeiten am Markt

Ein Unterschied zu anderen großen Unternehmen sei, dass bei NIO womöglich eine Führungspersönlichkeit mit Strahlkraft fehle. Bret Kenwell von YAHOO FINANCE nannte es den " Elon Musk -Faktor". Der Tesla-Chef oder auch Amazon-Boss Jeff Bezos hätten aus ihren Unternehmen Milliarden-Konzerne gemacht.

An der Wall Street erwarte man derzeit zudem, dass NIO weitere 6,08 Dollar pro Aktie verlieren wird. Und diese Prognose wurde noch vor der Zollerhöhung durch die USA gestellt. Daher müssten Investoren damit rechnen, dass es für den Autobauer weiter abwärts geht.

Käufer von Aktien innovativer Technologie-Konzerne mit aussichtsreicher Zukunft würden sich üblicherweise nicht an eingeplanten Verlusten, auch wenn sich diese über Jahre erstrecken, stören. Doch viele Marktteilnehmer wüssten, dass US-amerikanische Investoren nicht direkt in chinesische Aktien investieren können. Folglich bringen die Holdings auf den Cayman Islands, die die chinesischen Unternehmen repräsentieren, keinen so hohen Gewinn vor Steuern, erklärt Healy.

So wurde Alibaba immer deutlich niedriger gehandelt als Amazon. Ebenso erreichte Baidu nie Gewinne in der Höhe von Alphabet. Da also selbst größere Unternehmen an den US-Börsen nicht mit heimischen Werten mithalten könnten, dürfte auch NIO in naher Zukunft nicht in Schlagdistanz zu Tesla kommen.

Entwicklung der NIO-Aktie

Die NIO-Aktie erlitt bereits im März, nach Veröffentlichung der Unternehmenszahlen, einen Dämpfer. Anschließend fiel sie unter 4,40 Dollar pro Anteilsschein und erreichte ein neues 52-Wochentief bei 4,30 Dollar. Die Geschichte zeige, dass Handelskonflikte bisher chinesische Werte immer mehr belasteten als US-amerikanische. Das bestätige auch der Vergleich zwischen NIO und Tesla. Beide Unternehmen veröffentlichten enttäuschende Zahlen, doch während Tesla-Aktien etwa sechs Prozent einbüßten, verloren die Papiere von NIO drei Wochen nach dem Bericht mehr als 47 Prozent an Wert. Nach den Zollerhöhungen ging es noch weiter abwärts. Wegen dieses starken Rückgangs, meint Tom Taulli von InvestorPlace, könnten Anleger mit NIO-Aktien einen guten Handel machen. Denn durch das Tief könnten Schnäppchenjäger angezogen werden.

Ganz gleich wie sich der Handelsstreit weiterentwickle - NIOs Potenzial für Anleger halte sich in Grenzen. Investoren würden mit anderen Aktien, ob speziell aus China oder aus der Automobilbranche, höhere Gewinne erzielen können.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nio.io, Nio