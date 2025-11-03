SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Montagmittag tiefer
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 19,34 EUR abwärts.
Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:36 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 19,34 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,24 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.396 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Bei 30,42 EUR erreichte der Titel am 08.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Kursplus von 57,29 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 4,34 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,159 EUR. Im Vorjahr erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre 0,160 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,25 EUR.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst
SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.2025
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.2025
|SCHOTT Pharma Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.12.2024
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
