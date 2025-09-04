DAX23.589 -0,8%ESt505.313 -0,6%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.280 -0,8%Nas21.609 -0,5%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,40 -2,2%Gold3.585 +1,1%
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

05.09.25 16:10 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt fiel die SCHOTT Pharma-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 21,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
22,00 EUR 0,10 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 21,70 EUR. Bei 21,55 EUR markierte die SCHOTT Pharma-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.744 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei 35,00 EUR erreichte der Titel am 12.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 61,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 17,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 256,46 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 253,59 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
