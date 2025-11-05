SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 18,68 EUR abwärts.

Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 18,68 EUR abwärts. Die SCHOTT Pharma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,68 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.824 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 62,85 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 0,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,159 EUR. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 256,46 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 10.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

