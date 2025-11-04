SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verliert am Vormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 18,90 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 18,90 EUR. Im Tief verlor die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 18,86 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,94 EUR. Von der SCHOTT Pharma-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.846 Stück gehandelt.

Am 08.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,95 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Abschläge von 2,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2024 mit 0,160 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,159 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,31 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 256,46 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 11.12.2025 gerechnet. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

