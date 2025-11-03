SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 19,12 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 19,12 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,12 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.621 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 08.11.2024 markierte das Papier bei 30,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,10 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,159 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

