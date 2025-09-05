SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

SCHOTT Pharma im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 21,65 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 15:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 21,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 21,55 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 7.548 SCHOTT Pharma-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 35,00 EUR. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 38,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Es stand ein EPS von 0,30 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SCHOTT Pharma noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 256,46 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 253,59 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 11.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von SCHOTT Pharma veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

