SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gibt am Vormittag ab

09.09.25 09:24 Uhr
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 21,75 EUR ab.

SCHOTT Pharma
21,75 EUR 0,10 EUR 0,46%
Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 21,75 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 518 SCHOTT Pharma-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 35,00 EUR. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 37,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 17,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,160 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umsetzen können.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

