DAX23.880 -1,6%Est505.615 -0,7%MSCI World4.270 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.440 -0,5%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl60,89 -0,2%Gold4.243 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street rot -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen! MSCI World ETF: Diese Chancen und Risiken musst du kennen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
Kurs der SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Freitagnachmittag vor

17.10.25 16:08 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 20,05 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
19,74 EUR -0,36 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 20,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 20,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.069 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,50 EUR). Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 8,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 253,59 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef

Ausgewählte Hebelprodukte auf SCHOTT Pharma

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SCHOTT Pharma

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SCHOTT Pharma nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen