SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Kurs der SCHOTT Pharma

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 20,05 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 20,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 20,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.069 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 63,29 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,50 EUR). Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 8,38 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 253,59 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 256,46 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. SCHOTT Pharma dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef