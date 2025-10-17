SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger schicken SCHOTT Pharma am Mittag auf rotes Terrain

Blick auf SCHOTT Pharma-Kurs

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 19,72 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:41 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 19,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 19,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.842 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei 32,74 EUR markierte der Titel am 25.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 66,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 6,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2024 mit 0,160 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 253,59 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SCHOTT Pharma-Anleger Experten zufolge am 10.12.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

