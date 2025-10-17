SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 19,92 EUR abwärts.

Um 09:00 Uhr rutschte die SCHOTT Pharma-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 19,92 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 19,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 121 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 markierte das Papier bei 32,74 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 39,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 7,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 256,46 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

