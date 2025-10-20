SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 19,84 EUR nach.

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 19,84 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SCHOTT Pharma-Aktie bei 19,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,90 EUR. Bisher wurden heute 9.287 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SCHOTT Pharma ein EPS von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

