SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 19,92 EUR zu.

Das Papier von SCHOTT Pharma legte um 09:04 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 19,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SCHOTT Pharma-Aktie bisher bei 20,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 19,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 707 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 32,74 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,160 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

