SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 23,85 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SCHOTT Pharma-Papiere um 09:00 Uhr 1,5 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 23,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,85 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48 SCHOTT Pharma-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,88 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,63 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 18,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 28,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 256,46 Mio. EUR gegenüber 234,20 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie belaufen.

