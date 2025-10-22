SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag verlustreich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 20,00 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 20,00 EUR. Im Tief verlor die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 461 SCHOTT Pharma-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,74 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 256,46 Mio. EUR – ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,01 EUR je Aktie in den SCHOTT Pharma-Büchern.

Redaktion finanzen.net

